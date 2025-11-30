Trgovine su out, čekanje paketa je novi lifestyle

Najranije korištenje termina “Black Friday” povezano je s pojavom izostanka radnika koji su javljali da su bolesni nakon Dana zahvalnosti i to kako bi imali četiri slobodna dana. Bilo je to oko 1950-ih. Jedna od teorija je da je riječ o tržišnoj frazi. Postoji, naime, objašnjenje koje se veže uz prodavače. Taj petak navodno je bio dan kada bi prodavači napokon počeli prikazivati dobit što bi u knjigovodstvenom rječniku značilo da su “iz crvenog” prešli “u crno”. Još jedna teorija tvrdi kako se valja vratiti u rane 1960-te kada su policajci u Philadelphiji tako nazivali kaos koji je nastao dolaskom turista šopingholičara. Nacional Iako je i ove godine potencijal za trgovce velik, izgleda da kupci ovaj put nisu toliko raspoloženi za šoping kao prošlih godina. DW