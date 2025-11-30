Trgovine su out, čekanje paketa je novi lifestyle
Dostavljači su sve rjeđe na vratima, veliki porast korištenja paketomata…
U Hrvatskoj se godišnje dostavi oko 16 paketa po stanovniku dok je mjesec studeni tradicionalno najopterećeniji u dostavi. Istraživanje ukazuje kako 73 posto građana kupuje online i čine to barem jednom mjesečno. Broj dostavljenih paketa iz mjeseca u mjesec raste, a takav porast rezultat je sve učestalije kupovine postojećih korisnika. Preostalih 27 posto hrvatskih građana ne kupuje putem interneta i skloniji je obilasku trgovina uživo. Kad je u pitanju zadovoljstvo onih koji ipak kupuju, njih 24 posto prijavljuje iskustva s problemima u dostavi, a najčešće kašnjenja posebno su izražena u razdobljima velikih rasprodaja poput Crnog petka. Trenutačno je na različitim lokacijama diljem zemlje postavljeno oko 2 650 automata za preuzimanje paketa. Poslovni