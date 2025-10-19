Hrvatski cikloturizam – deset godina i samo djelić staza - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad rute imaju više oznaka nego smisla

Hrvatski cikloturizam – deset godina i samo djelić staza

Deset godina nakon Akcijskog plana razvoja cikloturizma, Hrvatska je napredovala minimalno, upozorava Zoran Klarić, jedan od autora plana. Infrastruktura, ključni element razvoja, gotovo da ne postoji, dok turističke zajednice i država prebacuju odgovornost jedni na druge. Pozitivni primjeri su Međimurska županija, Osijek i Koprivničko-križevačka, dok Greenway u Zagrebu stoji u limbu, preskup i nepotrebno kompliciran. Slovenija, Mađarska i Srbija odavno su riješile problem signalizacije i staza. Klarić zaključuje da je hrvatski cikloturizam „uglavnom mrtvo slovo na papiru“, a projekti poput Greenwaya trebaju racionalizaciju i prioritetno povezivanje stvarnih ruta. tportal


Slične vijesti

25.09. (07:00)

Dan bez auta, ali s puno prometa u glavi

Povodom Dana bez autmobila: Kako Hrvatska subvencionira nebo, a zapostavlja tračnice i bicikle

Zelena akcija upozorava da Hrvatska i dalje ulaže milijune eura u zračni prijevoz, dok javni prijevoz i biciklistička infrastruktura stagniraju. Broj automobila stalno raste, a službene politike guraju električna vozila umjesto stvarne tranzicije prema održivom prometu. Posljedica je „prometno siromaštvo“ koje pogađa građane bez auta. Udruga traži više ulaganja u željeznicu, sigurnije biciklističke trake, pješačke zone te ograničavanje brzine u kvartovima. Javnom prijevozu, naglašavaju, treba vratiti status prava, a ne robe. H-alter

28.08.2023. (20:00)

Bicikliraš i letiš

Dubrovnik Sky Bike – za vožnju bicikla u zraku

Na žici uz sigurnosni pojas. Spoj tehnologije i avanture i pažljivo dizajniran kako bi bio posve siguran i udoban za korisnike. Ovi posebno izrađeni bicikli imaju ergonomska sjedala, robusne pojaseve i najsuvremenije pogonske sustave. Sky Bike pruža opciju istraživanja i razgledavanja grada iz jedne potpuno drugačije perspektive, uz dozu adrenalina. Green

04.08.2023. (22:00)

Bicikl, ili po novohrvatskom - međunožno guralo

Jezikova juha: Kotačić koji nedostaje

Bicikl (<fr. bi „dva” + cycle „kotač”) kao prometno sredstvo javlja se početkom 19-oga stoljeća. Nećemo ovdje navoditi sve rane inkarnacije, ali recimo tek da se isprva koristi termin Karla von Draisa velociped (<lat. velox „brz” + pes „stopalo, noga” u akuzativu pedem), sprava za brzo putovanje na nožni pogon. Vjerojatno prvi moderni mehanički bicikl djelo je Škota Kirkpatricka MacMillana, za kojega je zabilježeno i da je bio prvi biciklist koji je skrivio prometnu nezgodu. Kaže lingvist u novoj kolumni za lokalni portal, nabrojavši što bi sve jedno mjesto trebalo imati da bi postalo pravi mali grad biciklizma.

21.05.2023. (00:00)

Probaj to proučavati dok ti se žuri

Ovakav semafor još niste vidjeli: Deset svjetala i šest različitih smjerova

Zašto bi bilo jednostavno kada ne mora biti, zar ne? Prometni stručnjaci u Barceloni kreirali su jedinstveni semfor za bicikliste s ukupno 16 različitih svjetala i oznaka. Gradske vlasti tvrde da je sve jednostavno, ali biciklisti se na slažu s njima i negoduju. Uglavnom, tu su zelena, žuta i crvena svjetla pa i strelice. Žuto svjetlo, pak, znači da biciklisti mogu proći, ali moraju propustiti pješake. Uglavnom, ukupno je šest smjerova i deset različitih svjetala. Revija HAK

20.02.2023. (18:24)

Prednosti masaže nogu nakon vožnje biciklom

13.02.2023. (00:00)

"Giant World Tour: Norway"

Hrvoje Jurić: “S dva psa u prikolici vozim bicikl 2300 kilometara kroz ledenu Norvešku”

Slobodna Dalmacija - Naš 'guinnessovac' prošao je cijeli svijet; njegova je kuća doslovno putujuća! Sada u Norveškoj sprema podvig da se smrzneš: 'Gdje god otišao i što god napravio...'

Čovjek, dva psa, električni bicikl s prikolicom i pred njima put od 2300 kilometara. Dodajte u jednadžbu snijeg, vjetar, temperature debelo ispod nule i više od 100 kilograma prtljage i opreme i dobili ste pothvat u koji se prije nekoliko dana upustio Hrvoje Jurić, fotograf, putopisac i biciklistički entuzijast iz Slavonije. Svoj je projekt nazvao “Giant World Tour: Norway” i cilj mu je proći put od Osla do Nordkappa u Norveškoj, u društvu svojih vjernih četveronožnih pratitelja. “Ena i Max super sve podnose, griju jedno drugo u prikolici, ali i baterije. Imam, naravno i za njih nosim svu opremu, kapute, balzam za šape, hranu… Jedu bolje od mene” – smije se Hrvoje. Bicikl ne puni po putu, već nosi ukupno četiri baterije koje navečer puni u smještaju i tako ima taman dovoljno struje za sljedeći dan. Jutarnji

Like - "S dva psa vozim bicikl 2300 kilometara kroz ledenu Norvešku, a vučem i opremu tešku 113 kg"

26.12.2022. (13:49)

Paket prve pomoći dobro je nositi i na biciklističkim vožnjama

03.11.2022. (13:00)

E-bike to go

Praktična konverzija u električni bicikl: Cijeli sustav stane u ruksak

Američka tvrtka Livall predstavila je PikaBoost, malenu kutiju koja skriva elektromotor i baterije, a jednostavno se montira na bicikl. Tu je i korektna cijena od 299 dolara. Livall PikaBoost ima nekoliko prednosti, a jedna od njih je masa od samo tri kilograma (stane u ruskak), može se montirati i skinuti bilo kada, omogućuje domet od 30 kilometara s jednim punjenjem, a tu je i regenerativno punjenje na nizbrdicama. Osamnaest baterijskih ćelija ima kapacitet 234 Wh (punjenje traje oko tri sata na kućnoj utičnici), a možete i prilagoditi snagu motora, ovisno o usponima koje planirate svladati. PikaBoost ima stražnje svjetlo te na njemu možete puniti i mobitel pomoću USB utičnice. Revija HAK