Kad rute imaju više oznaka nego smisla

Čovjek, dva psa, električni bicikl s prikolicom i pred njima put od 2300 kilometara. Dodajte u jednadžbu snijeg, vjetar, temperature debelo ispod nule i više od 100 kilograma prtljage i opreme i dobili ste pothvat u koji se prije nekoliko dana upustio Hrvoje Jurić, fotograf, putopisac i biciklistički entuzijast iz Slavonije. Svoj je projekt nazvao “Giant World Tour: Norway” i cilj mu je proći put od Osla do Nordkappa u Norveškoj, u društvu svojih vjernih četveronožnih pratitelja. “Ena i Max super sve podnose, griju jedno drugo u prikolici, ali i baterije. Imam, naravno i za njih nosim svu opremu, kapute, balzam za šape, hranu… Jedu bolje od mene” – smije se Hrvoje. Bicikl ne puni po putu, već nosi ukupno četiri baterije koje navečer puni u smještaju i tako ima taman dovoljno struje za sljedeći dan. Jutarnji