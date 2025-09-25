Povodom Dana bez autmobila: Kako Hrvatska subvencionira nebo, a zapostavlja tračnice i bicikle - Monitor.hr
Danas (07:00)

Dan bez auta, ali s puno prometa u glavi

Povodom Dana bez autmobila: Kako Hrvatska subvencionira nebo, a zapostavlja tračnice i bicikle

Zelena akcija upozorava da Hrvatska i dalje ulaže milijune eura u zračni prijevoz, dok javni prijevoz i biciklistička infrastruktura stagniraju. Broj automobila stalno raste, a službene politike guraju električna vozila umjesto stvarne tranzicije prema održivom prometu. Posljedica je „prometno siromaštvo“ koje pogađa građane bez auta. Udruga traži više ulaganja u željeznicu, sigurnije biciklističke trake, pješačke zone te ograničavanje brzine u kvartovima. Javnom prijevozu, naglašavaju, treba vratiti status prava, a ne robe. H-alter


Subota (11:00)

Jugić nekad na rate tri godine, Toyota danas za godinu dana sendviča

Automobili su danas puno dostupniji nego prije, ali luksuz ostaje za elitu

U Jugoslaviji 1987. Zastava 126pGL stajala je 19 plaća, dok su luksuzni Mercedes i BMW prelazili preko 900. Danas u Sloveniji Tesla Model Y traži 21, a Škoda Octavia 17 prosječnih plaća. U Hrvatskoj, uz prosjek od 1.437 eura, Toyota Aygo X dostupna je za 12 plaća, dok Audi Q5 iziskuje 40. Usporedba otkriva da su automobili postali dostupniji, iako luksuz i dalje ostaje privilegija bogatijih. N1

01.09. (14:00)

Razmisliti o kupnji amfibije

Kako preživjeti susret auta i poplave

Ako je voda viša od koljena, nikako ne ulaziti jer prijeti hidraudar i velika šteta na motoru. Čak i plitka voda može uništiti elektroniku i dovesti do kvara. Ako se već nađeš u vodi, vozi polako, bez naglih ubrzanja i zadrži niske okretaje da voda ne uđe u usis. Najbolja odluka je – zaustaviti se i potražiti alternativni put, jer “jeftin zaobilazak” uvijek je bolji od skupog popravka. tportal

30.08. (01:00)

Kad pick-up postane trojanski konj

EU i SAD dogovorili trgovinu autima bez granica, stručnjaci upozoravaju na rizike

EU i SAD dogovorili su međusobno priznavanje automobilskih standarda, čime bi vozila mogla prelaziti Atlantik bez dodatne homologacije. SAD smanjuje carinu na europske aute na 15 %, no kritičari upozoravaju da bi dogovor ugrozio sigurnost i okolišne standarde EU-a. Organizacije poput ETSC-a i T&E-a upozoravaju na porast nesreća, CO₂ emisija i opasnost od masovnog uvoza američkih pick-upova i SUV-ova, koje nazivaju prijetnjom sigurnosti pješaka i biciklista. Sporazum još mora odobriti Europski parlament i vlade članica. Revija HAK

19.08. (01:00)

Sva sreća pa ne gledamo mikroskopom

Fekalije u prtljažniku: neki automobili prljaviji su i od WC-a

Studija Sveučilišta Aston otkrila je da su automobili puni bakterija, uključujući i fekalne. Najprljavije mjesto je prtljažnik (1425 bakterija), gdje često držimo namirnice, a slijede vozačevo sjedalo i mjenjač. Upravljač je iznenađujuće čist zahvaljujući dezinficijensima nakon pandemije. Svaki automobil bio je kontaminiran više od uzorkovanih WC-a. Stručnjaci savjetuju češće čišćenje vozila i pranje ruku prije jela za volanom kako bi se smanjili zdravstveni rizici. Revija HAK

10.08. (17:00)

Kako ne biti zaslijepljen, opljačkan ili kažnjen – barem ne isti dan

Sigurnost u prometu: Blendajte slobodno, ali ključ držite na kratkom povodcu

Vozače često zaslijepe duga svjetla, no pomaže usporavanje, držanje desnog ruba i korištenje noćnog načina rada retrovizora. Blendanje je zakonom dopušteno, pa možete “pozdraviti” vozače ili upozoriti na policiju bez straha od kazne. Kod beskontaktnog otključavanja automobila prijetnja su lopovi koji hvataju signal ključa. Ključ držite dalje od vanjskih zidova, a dodatnu zaštitu pruža metalna posuda ili aluminijska folija. Savjeti, Life Hacker

09.08. (13:00)

Da se možeš provući ispod rampe

Najniža VW Buba na svijetu hit je na društvenim mrežama

@arek.krol7 #lowestlowrider #skylineautocollision #bngrz #loweststancecar #lowestbeetle ♬ XO Tour Llif3 – Lil Uzi Vert


Automobil od kojeg su ostali samo krov i hauba, a ipak je nekako u voznom stanju, rad je jednog Amerikanca, a posljednjih dana njegove snimke kruže društvenim mrežama. Vozilo pokreće maleni pogon karting bolida, uz prijenos i kotače posuđene iz Hondinog skutera, a prerada je nastala u samo par dana prije otprilike dvije godine. Od tada je automobil uređen za izložbe, a gdje god da se pojavi za njime se okreću svi. Autonet

05.08. (14:00)

Fali vam papir? Nema problema, tužite!

Bez papira, ali s presudom: kako sudski postati vlasnik starog vozila

Za stara vozila bez ikakvih papira – čest prizor u šupama i garažama – jedini put do legalnog vlasništva vodi kroz sud. Sudska praksa u Hrvatskoj potvrđuje da se tužbom radi utvrđenja prava vlasništva može doći do presude kojom se vozilo identificira i prizna kao vaše. Tako su sudovi u Županji i Ivanić-Gradu nedavno presudili u korist kolekcionara i zaljubljenika u oldtimere koji su kupili ili dobili vozila bez dokumenata. Presuda zamjenjuje papire i omogućuje upis u evidenciju MUP-a – i registraciju. Dakle: nema papira? Ima tužbe! Revija HAK

24.06. (21:00)

A nije AI

Najniži i najuži automobili na svijetu

Talijanska ekipa naziva Carmagheddon, koja se bavi modifikacijama automobila, upisala je nedavno u Guinnessovu knjigu svoj svjetski rekord, pretvaranje Fiat Pande u najniži automobil u voznom stanju. Službeno je to upisano kao “Najkraći pokrov automobila u voznom stanju”, a rekordna mu visina iznosi tek 59,5 cm. O projektu je prije nekoliko mjeseci objavljen i video, u kojem možete vidjeti i skraćeni proces izrade ovog rekordno niskog automobila. Pogledajte i najuži automobil, gdje ima mjesta samo za jednu osobu. Autonet

@cri38476♬ Dune Buggy – Main Titles – 2022 Remaster – Oliver Onions

28.05. (20:00)

Auto utrka u popustima

Kineski proizvođač automobila BYD smanjio cijene, novi modeli se mogu kupiti za manje od 10 tisuća eura

Što upućuje na rat cijenama u Kini. Očito je da BYD-ova ekstremna smanjenja cijena prisiljavaju konkurente na djelovanje. Potpuno novi električni automobili sada se u Kini prodaju već od 7500 eura, dok plug-in hibridni obiteljske SUV-ove kupci mogu pronaći za 10.000 eura. Sada Geely (vlasnik Volva) oštro smanjuje cijene nekoliko modela. Međutim, Geely i BYD nisu jedini koji snižavaju cijene. Kineski IM Motors i Leapmotor sada nude popuste do 30 posto na određene modele. To se uglavnom odnosi na veće električne SUV-ove u srednjoj klasi. Svatko tko zamijeni svoj stari automobil može dobiti i dodatnu Geelyjevu potporu, a tu su i državne subvencije. Borba za kupce na najvećem svjetskom tržištu električnih automobila tek jw počela. Europskim i japanskim konkurentima (pa i Tesli) bit će teško izdržati ovaj pritisak domaćih marki. Poslovni