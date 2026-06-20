Vamos a la playa

Hrvatska je u izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) za sezonu 2025. pala na 12. mjesto po čistoći plaža, jer je udio izvrsnih kupališta pao na 86.2%. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je ovaj drastičan pad prvenstveno rezultat statističke metodologije, a ne stvarnog onečišćenja. Čak 113 novih ili neredovito uzorkovanih plaža ostalo je neklasificirano, ali su svejedno ušle u ukupan zbroj i pokvarile postotak. Kada bi se u obzir uzela samo redovito praćena kupališta, Hrvatska bi s 96.8% izvrsnih lokacija i dalje bila u samom europskom vrhu. Nenad Jarić Dauenhauer za index.