Hrvatski pad na eko-ljestvici zapravo je birokratska greška, a ne prljavo more - Monitor.hr
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Vamos a la playa

Hrvatski pad na eko-ljestvici zapravo je birokratska greška, a ne prljavo more

Hrvatska je u izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) za sezonu 2025. pala na 12. mjesto po čistoći plaža, jer je udio izvrsnih kupališta pao na 86.2%. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je ovaj drastičan pad prvenstveno rezultat statističke metodologije, a ne stvarnog onečišćenja. Čak 113 novih ili neredovito uzorkovanih plaža ostalo je neklasificirano, ali su svejedno ušle u ukupan zbroj i pokvarile postotak. Kada bi se u obzir uzela samo redovito praćena kupališta, Hrvatska bi s 96.8% izvrsnih lokacija i dalje bila u samom europskom vrhu. Nenad Jarić Dauenhauer za index.


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More najčišće na Cipru, najčišće kupanje u – Luksemburgu

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