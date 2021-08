Inteligentni ljetni pop

Opus sastava The Flaming Lips, od bučnog i nadrogiranog psych-punk klupka s trećeg i prijelomnog “In A Priest Driven Ambulance” iz 1990. godine do zasljepljujuće blještave rock i pop psihodelije s nedavno objavljenog “American Head”, jedan je od kvantitativno najopsežnijih s barem pet-šest fantastičnih albuma koji se po svemu mogu mjeriti s remek-djelima psihodeličnog rocka The Beatlesa, The Byrdsa, The Beach Boysa, The Grateful Deada, The Jefferson Airplanea, ranih Pink Floyda i nekolicine drugih. Preporučuje Aleksandar Dragaš za Jutarnji list