Neka se pripreme krtice
HŽ priprema gradnju nizinske pruge i budućeg najdužeg tunela u Hrvatskoj
HŽ Infrastruktura otvorila je ponude za tehničku pomoć u pripremi gradnje ključnih dionica nizinske pruge Zagreb – Rijeka. Ovaj projekt, procijenjen na 1,5 milijuna eura, bit će prvi u Hrvatskoj realiziran prema Alliance modelu koji se temelji na bliskoj suradnji i zajedničkom upravljanju rizicima kako bi se izbjegli sudski sporovi i kašnjenja. Nova, elektrificirana dvokolosiječna pruga bit će duga 175 kilometara (čak 56 kilometara kraća od postojeće). Najveći građevinski pothvat bit će probijanje 14 kilometara dugog tunela kroz Veliku Kapelu, koji će postati najduži tunel u državi i ključna karika za povezivanje riječke luke sa srednjom Europom. tportal