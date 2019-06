I Samobor je postao festivalska destinacija

Hladno pivo glavni je izvođač prvog Tuluma koji se održava u subotu 15. listopada u zagrebačkom Domu sportova, kad će pored njih nastupiti još i Brkovi i Šank. Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 70 kuna, dok će se na dan koncerta moći kupiti za 90 kuna.

Nakon Zagreba turneja se nastavlja 25. studenog u Rijeci kad će u dvorani Mladosti uz Pivo nastupiti Urban i Četvork te Jonathan, dok je 26.11. koncert u splitskoj Spaladium Areni gdje će svirati HP, Urbana, M.O.R.T. i Kišu metaka. Ulaznice za Rijeku u pretprodaji 60 kn do 16. listopada te 70 kn od 17. listopada do 24. studenog. Na dan koncerta, 25. studenog, za ulaz će trebati izdvojiti 90 kn. Za Split ulaznice u pretprodaji 60 kn do 16. listopada te 70 kn od 17. listopada do 25. studenog. Na dan koncerta, 26. studenog, za ulaz će trebati izdvojiti 90 kn.

Prije ovoga Hladno pivo će 11. i 12. listopada nastupiti u Dublinu i Corku u Irskoj, gdje će snimiti i novi spot za ‘Dan oslobođenja’ s aktualnog albuma ‘Dani zatvorenih vrata’.

“Ako želite našeg Zokija vidjeti golog u štiklama na konju dođite u Dom sportova!” – poziva na “Tulum” Mile Kekin iz Hladnog piva, te najavljuje da će svirati presjek karijere, od ‘Bubašvaba’, preko ‘Pjevajte nešto ljubavno’, ‘Ne volim te’, ‘Zimmer Frei’, ‘Teško je ful biti kul’ i ‘Samo za taj osjećaj’ do pjesama s posljednjeg albuma.