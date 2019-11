“Naše se prijateljstvo u osnovi svodilo na to da me je taj čovjek spasio od sigurne profesionalne i možebitne privatne propasti”, kaže Iggy Pop o Davidu Bowieju u intervjuu New York Timesu. Njih su se dvojica upoznali 1971. godine, u vrijeme, kako to kaže Iggy, “kada smo svi bili grozni, ali on je barem mogao opstati”. “Ponekad me smatrao modernim likom iz neke knjige Dostojevskog ili modernim van Goghom, ali uvijek je znao da sam seljačina u duši”, priča još Iggy.