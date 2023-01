Teško je zamisliti život bez Iggyja Popa

Daleko od toga da je u pitanju nešto najbolje što je ikada snimio, ali s novih 11 (devet plus dva interludija) pjesama kao da je ispisao vlastitu autobiografiju, s brojnim usponima i posrtajima, i glazbenim i onim životnima. Ima tu The Stoogesa, čak i iz one samo bootlezima dokumentirane faze kada su uz Iggyja svirali likovi poput pijanista Boba Scheffa, novovalnih zgoditaka “Lust For Life”, “The Idiot” i “New Values”, ali i druge polovice osamdesetih, vremena hit singlova i priličnog gubitka artističkog kredibiliteta. Ravno do dna