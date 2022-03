Pjevaju u miru

Pobjednici Eurovizije 2021 udružili su se s Iggyjem Popom za novu verziju njihovog singla “I Wanna Be Your Slave”. Izvorna verzija pjesme pojavila se na drugom albumu talijanske grupe “Teatro d’ira: Vol. I”, koja je dospjela i na Top 10 službene britanske top liste singlova. Bila je velika čast što Iggy voli našu glazbu i što je htio raditi s nama. Bilo je dirljivo vidjeti ga kako ispred nas pjeva “I Wanna Be Your Slave” uživo, bilo je jako moćno vidjeti tako velikog umjetnika, tako otvorenog i prijateljskog. Svi smo odrasli slušajući njegovu glazbu, a on nas je inspirirao da osnujemo bend, još nam je nevjerojatno da smo ga imali priliku upoznati i zajedno stvarati glazbu. Ravno do dna