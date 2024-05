Zbilja - politika na glazbenom natjecanju gdje se natječu - države?

Je li natjecanje za Pjesmu Eurovizije (ESC) odnosno Eurosong političko ili nije? Ta rasprava prati najveći europski glazbeni događaj iako u statutu Europske radiodifuzijske unije (ERU) stoji da je ESC sasvim apolitičan i da su političke parole zabranjene. Ali sve je više pjesama s političkim stavom protiv rata ili kršenja ljudskih prava, a sve su češće i one koje tematiziraju feminizam i borbu za raznolikost. No organizatori ponavljaju da se radi o glazbenom događaju na kojem ne bi trebalo biti politike. Prvo natjecanje za Pjesmu Eurovizije održano je u švicarskom Luganu 1956. godine. I nastalo je kao doprinos razumijevanju naroda – ondje su nastupali umjetnici iz zemalja koje su do prije samo jedanaest godina ratovale jedne protiv drugih. Do 1968. se uključilo sedamnaest zemalja, ali su tada došli i prvi politički tonovi – španjolski kandidat je htio pjevati na katalonskom. To se nije svidjelo diktatorskom Frankovom režimu jer je katalonski važio kao jezik slobode i pobune. Slučajeva ima još. DW… Eurosong možete pratiti na službenom Youtube kanalu ili na HRT-u. Tekstualno ga prati i Index.