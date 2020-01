from d fejs of d plejs

Budući da više nije nikakva tajna da će se četvrta knjiga iz moje popularno-znanstvene tetralogije o 21. stoljeću zvati “Očekujući vatre”, a usredotočit će se na izazove koji očekuju čovječanstvo u 21. stoljeću i povezani su s održivošću razvoja kakvog smo do sada poznavali, došao sam na logičnu ideju: želim li biti autentičan publicist i posvetiti se pisanju ozbiljnije, nema mi druge nego zaputiti se u srž zbivanja, na drugi kraj svijeta, i informirati se izbliza o onome o čemu pišem. Sjedoh, tako, početkom vikenda na let za Dubai, pa produljih zatim i za Sydney, i eto me sada u Australiji, u Novom južnom Walesu, okruženog vatrama… Pri izlazu iz aerodromske zgrade, u zraku se osjeća miris paljevine… – piše Igor Rudan na svom Facebook profilu u prvom nastavku svog avanturističkog serijala, 29.12.2019. Drugi dio je Sretna nova iz Sydneya, a u današnjem 3. dijelu Gubici u širem smislu piše: znanstvenici sa Sveučilišta u Sydneyu procijenili su da su vatre već usmrtile barem pola milijarde životinja i biljaka.