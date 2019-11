S porastom starosti stanovništva količina zdravstvenih potreba i zahtjeva ljudske vrste neće rasti proporcionalno starenju, već znatno brže. To je stoga što liječenje bolesti koje zahvaćaju vrlo stare ljude – npr. one stare 85 ili više godina – prosječno košta znatno više nego liječenje bolesti koje zahvaćaju ljude u dobi od npr. 65. do 74. godine. Troškovi liječenja i skrbi za oboljele od gubitka pamćenja koje se pojavljuje u vrlo starih osoba počeli su nadmašivati troškove liječenja dva najvažnija uzroka smrti – zloćudnih tumora i kardiovaskularnih bolesti. Igor Rudan za Index