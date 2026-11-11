Za one mudrije od robotaksija i brže od HŽ-a
Igrica “Dokle?” pretvara znanje o Hrvatskoj u utrku od Vukovara do Dubrovnika
Nova domaća internetska igrica “Dokle?” nudi svakodnevni izazov u kojem igrači odgovaranjem na osam pitanja putuju od Vukovara prema Dubrovniku. Ključ uspjeha leži u davanju što opskurnijih i rjeđih točnih odgovora – što je odgovor rjeđi, igrač dobiva brže prijevozno sredstvo. Ovisno o popularnosti odgovora, putovati se može pješice, Bajsem, HŽ-om, Čazmatransom, pa sve do Rimčeva Robotaxija, Croatia Airlinesa ili Milanovićeva helikoptera. Igra se može odigrati samo jednom dnevno, a cilj je kreativnim znanjem proputovati što duži dio Hrvatske. Novi list