Ni diktatorima nije lako

Predviđa se da će do 2023. tržište igrica vrijediti više od 250 milijari dolara, dok već sad sama industrija vrijedi više od filmske i glazbene zajedno. Filmski studiji u toj utrci vide i svoj dio kolača pa se sve više infiltriraju, a popularnost i rast igrica najbolje se vidi kroz razvoj pametnih uređaja koji posjeduju posebne sustave hlađenja te dodatke za igranje kako bi iskustvo bilo što duže i ugodnije. S obzirom na mogućnost kupovanja unutar aplikacija za igranje, preporučuje se roditeljima da paze kako im djeca koriste uređaje i ugrade roditeljsku kontrolu da se ne bi iznenadili računima u budućnosti. Zbog mogućnosti kupovanja i prodaje predmeta u igrici, nedavno je veliki Apple zabranio popularni Fortnite jer se to kosi s pravilima kompanije, no igrica je i dalje dostupna na Google Playu. Al Jazeera