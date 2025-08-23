Ni diktatorima nije lako
Za iduću je godinu najavljen sedmi nastavak menadžerske strategije Tropico
Šest godina nakon posljednjeg izdanja, serijal Tropico iduće će nas godine ponovno staviti u ulogu diktatora karipske državice koju će voditi kako mu se prohtije. Sam arhipelag prema opisu predstavlja najveće otoke do sada, što je prošireno s deset dodatnih scenarija i dvadeset mapa namijenjenih sandbox igranju (mod u kojem imaš beskonačno mnogo resursa, iako u drugim modovima zaista treba jako dobra menadžerska sposobnost da bi se održao na vlasti). Dakako, političke igre s opozicijom bit će nadograđene novim opcijama kako bismo izbjegli masovne prosvjede i ustanak pobunjenika, no ako dođe do revolucije, navodno ćemo imati veću kontrolu nad vojnim jedinicama. Bug