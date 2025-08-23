Ni diktatorima nije lako

Za iduću je godinu najavljen sedmi nastavak menadžerske strategije Tropico - Monitor.hr
Danas (14:00)

Za iduću je godinu najavljen sedmi nastavak menadžerske strategije Tropico

Šest godina nakon posljednjeg izdanja, serijal Tropico iduće će nas godine ponovno staviti u ulogu diktatora karipske državice koju će voditi kako mu se prohtije. Sam arhipelag prema opisu predstavlja najveće otoke do sada, što je prošireno s deset dodatnih scenarija i dvadeset mapa namijenjenih sandbox igranju (mod u kojem imaš beskonačno mnogo resursa, iako u drugim modovima zaista treba jako dobra menadžerska sposobnost da bi se održao na vlasti). Dakako, političke igre s opozicijom bit će nadograđene novim opcijama kako bismo izbjegli masovne prosvjede i ustanak pobunjenika, no ako dođe do revolucije, navodno ćemo imati veću kontrolu nad vojnim jedinicama. Bug


03.02. (23:00)

Koncentrirani pokreti

Jednominutna video igra dosta precizno otkriva autizam kod djece

Istraživači Instituta Kennedy Krieger i Sveučilišta Nottingham Trent razvili su jednominutnu video igru koja vrlo precizno razlikuje djecu s autizmom od onih s ADHD-om ili bez poremećaja. Alat zvan Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI) koristi tehnologiju praćenja pokreta za procjenu vještina motoričke imitacije. CAMI uspješno razlikuje djecu s autizmom od djece bez poremećaja u mentalnom razvoju s 80 % točnosti, a autizam od ADHD-a u 70 % slučajeva, pokazali su rezultati eksperimenta objavljeni u časopisu The British Journal of Psychiatry. Bug

07.08.2024. (22:00)

I nabijanja telefonskih računa

Tko se sjeća Huga još? Prošlo je 27 godina od nekad popularne videoigre

Hugo je prvenstveno bio interaktivna televizijska emisija u kojoj se sudjelovalo telefonski, ali je naknadno uvijek dobivao prateće videoigre. Peta u serijalu došla je na jučerašnji dan prije 27 godina, tada u verziji za MS DOS. Hugo je uvijek bio avanturistički serijal s raznim mini-igrama, a u petom dijelu imali smo ih sveukupno četiri. Hugo se tako igrao padobranca, penjao se po litici, sanjkao se niz brdo i skakao po drveću. Nažalost, stare Hugo igre nisu doživjele eru digitalne distribucije pa ih se danas tako može pronaći tek zaobilaznim putem. I naravno, podsjetiti se tih igara u snimkama starih TV emisija. HCL

01.05.2024. (21:00)

Apokalipsa u tablicama

Spojili igricu s Excelom: I najpoznatiji program s tablicama može biti zabavan

Ako se i vi ubrajate među one koji ni za dugih sati u uredu ne mogu prestati razmišljati o čarima nuklearne apokalipse, ne očajavajte jer tu je – Fallout napravljen u Excelu. Veliki entuzijast po nadimku Dynamic Pear odlučio je napraviti RPG u Excelu, a čiji se gameplay sastoji od mapiranja/kvestanja te fajtanja, iliti od svega što jednom RPG-u zapravo i treba. Fallout: Excel (naš naziv) besplatan je te ga možete skinuti putem ove stranice, a na kojoj također možete saznati i kako se ovo čudo točno igra. Bug

14.03.2024. (22:00)

Dok čekaš odgovor na poruku

Skrivena igrica na Instagramu: Morate poslati nekome bilokoji emoji kako biste je aktivirali

https://www.youtube.com/watch?v=diU7BWYhfXA

Sve što trebate je otvoriti opciju za poruke, poslati nekome jedan emoji bilo koje vrste ili pritisnuti onaj koji ste primili. Kad na zaslonu dotaknete emoji, odvest će vas do igre, a zatim sami birate emoji kojim ćete igrati. Igrate tako što povlačite prstom po ekranu i upravljate malom lopaticom kojom odbijate emoji u zrak. Kako budete skupljali bodove, emoji će se postupno kretati brže, a boja pozadine postajat će tamnija. Nakon što osvojite 10 bodova, neki od emotikona transformirat će se u drugi srodni emoji. Index

13.09.2020. (23:00)

Djeca na umjetnim igralištima slijevaju milijarde u industriju

Industrija igrica pokorila filmsku i glazbenu

Predviđa se da će do 2023. tržište igrica vrijediti više od 250 milijari dolara, dok već sad sama industrija vrijedi više od filmske i glazbene zajedno. Filmski studiji u toj utrci vide i svoj dio kolača pa se sve više infiltriraju, a popularnost i rast igrica najbolje se vidi kroz razvoj pametnih uređaja koji posjeduju posebne sustave hlađenja te dodatke za igranje kako bi iskustvo bilo što duže i ugodnije. S obzirom na mogućnost kupovanja unutar aplikacija za igranje, preporučuje se roditeljima da paze kako im djeca koriste uređaje i ugrade roditeljsku kontrolu da se ne bi iznenadili računima u budućnosti. Zbog mogućnosti kupovanja i prodaje predmeta u igrici, nedavno je veliki Apple zabranio popularni Fortnite jer se to kosi s pravilima kompanije, no igrica je i dalje dostupna na Google Playu. Al Jazeera

 

13.11.2019. (15:30)

U deminutivu je samo riječ "igrice"

Otvoren Infogamer – najveći dosad

U svom osmom i do sada najbogatijem izdanju Infogamer se ove godine proteže na sedam paviljona Zagrebačkog velesajma, a svoje će igrice predstaviti najveće svjetske izdavačke kuće, kao i indie developeri. Activision će predstaviti Call of Duty: Modern Warfare, Sony pokazuje najjače PlayStation 4 igrice, Ubisoft ima hit Tom Clancy’s The Division 2, u World of Warships dodane su podmornice, dok će Games Revolted imati premijeru beta verzije svoje dark fantasy kartaške strategije Phageborn na preko 40 igračkih mjesta. Sajam traje do 17. studenog, jednodnevna ulaznica je 50 kuna, za sve dane 100. Bug.hr

15.05.2019. (21:30)

Bar su igrali bolji život

Psihoanalitičar: Ljudi koji su igrali Simse zdraviji su i sretniji

Igrice koje simuliraju život mogu zamijeniti realnost koju poznajemo i živimo, a Simsi dozvoljavaju bijeg od društvenih pritisaka koji su stvarni tako što omogućuju igraču da stvori perfektnu stvarnost u kojoj ima potpunu kontrolu nad ishodom u situacijama, kaže psihoanalitičar Steve McKeown. Dodaje on da je uranjanje u maštu periodički vrlo pozitivan oblik eskapizma i smatra se važnim za funkcije mozga jer može proširiti našu kreativnost tako što omogućuje igraču da izrazi dio svoje osobnosti za koji možda nije niti znao da ga ima, dok nije počeo igrati igricu.

23.12.2018. (12:30)

Mali ekranomani

Neurofiziolog Rajović: Dok dijete igra video igrice, mozak mu reagira isto kao da se drogira

Odličan intervju novosadskog neurofiziologa Ranka Rajovića Novom listu jer u Rijeci otvaraju vrtići po njegovom programu.
“Vidimo da su nam djeca motorički sve slabija, koncentracija je slabija, pažnja jednako tako, kao i opće znanje te imaju siromašniji rječnik…
Prvi problem je da djeca danas imaju drugačiji kognitivni stil. Naša djeca nemaju duboku pažnju. To se zove hiperpažnja. Bukvalno se mijenja anatomska struktura mozga…
Puno kretanja aktivira velike regije mozga. Ako nema puno kretanja, nema ni aktivacije tih regija… Djetinjstvo služi da se spremimo za život i tako se mozak razvija”.