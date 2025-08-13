Pamtimo samo sretne dane...

Iako su život i karijera Gabi Novak teško odvojivi od života i karijere njenog supruga Arsena Dedića, Novak bi bez problema mogla napraviti vrhunsku kompilaciju od dvadesetak pjesama koje nemaju veze s Dedićem: “Oči”, “Još uvijek”, “Prvi snijeg” i još bar dva tuceta drugih pjesama spadalo bi u kulturno blago Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a ne samo jedne male zemlje na brdovitom Balkanu. Gabine vokalne dionice su usporedive s onima Petule Clark i Dusty Springfield – pjevala je toplo, elegantno, kad je trebalo i – senzualno, ali nikad jeftino, niti egzaltirano. Gabi Novak nikad nije pokušavala svojim imidžem glumiti osobu bitno mlađu od sebe ili ganjati onaj stereotip savršenstva zakotvljenog u vječnoj mladosti, perfektnoj fizičkoj liniji, toni šminke i zadnjem modnom trendu na sebi. Sama je objasnila u djelu samopojašnajvajućeg naslova “Pjesma je bila život moj”. Zoran Tučkar za Ravno do dna