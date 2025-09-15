Tamo da putujem...
Koncert u čast Gabi, Arsenu i Matiji Dediću: Čak 60 glazbenika nastupilo je na sa gledateljima ispunjenom Strossmayerovom trgu
Tijekom dvosatnog programa na repertoaru su se našle najpoznatije pjesme i kompozicije kao što su Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice, Za mene je sreća, Hrabri ljudi, Nada, Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način, Zagreb i ja se volimo tajno, i druge. Koncert je počeo s pjesmom ‘Zagreb i ja volimo se tajno‘, a nastavljen s kompozicijom ‘Vino i gitare‘. Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele nastupili su Ivana Husar Rimac, Drago Diklić, Gita Hajdarhodžić, Bisera Veletanlić, Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin i brojni drugi. Jutarnji, Nacional, Index…