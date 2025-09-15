Tamo da putujem...

Brod u boci, prva zbirka pjesama Arsena Dedića, nakon 28 godina ponovno izlazi pred publiku, a izdavač je glazbena knjižara Rockmark.

Deveto nepromijenjeno izdanje donosi 29 pjesmama i ciklus “Brod s mojim imenom”, uz originalni predgovor Zvonimira Goloba te Arsenovu ilustraciju na naslovnici i autoportret. Izdanje uključuje i poznatu pjesmu Ne daj se Ines.

Zbirka Brod u boci prvi put je izašla 1971., kada je pjesme i šansone u knjigu sastavio i izdao Zvonimir Golob. Do 1988. zbirka je doživjela osam izdanja i ukupno 80.000 prodanih primjeraka.

“Brod u boci” izlazi sredinom svibnja i moći će se kupiti ekskluzivno u knjižari Rockmark po cijeni od 79 kuna. Za prednarudžbu se ostvaruje 20 kuna popusta.