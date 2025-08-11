Počivala u miru
Umrla je Gabi Novak
Rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. Potom je s obitelji preselila na Hvar, a zatim u Zagreb. Tamo je završila Školu za primijenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreba filmu, u Studiju za crtani film. Krajem 1950-ih počela je nastupati, a njezin prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Prvi brak sklopila je sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. ožujka 1973. udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do njegove smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog jazz pijanista. Imala je 89 godina. Jutarnji, Index