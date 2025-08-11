Počivala u miru

Nisam očekivala nominaciju. Kada sam vidjela sebe u knjižici, nazvala sam u Croatia records i pitala kako se to uopće dogodilo. Pitala sam se opet, što ja tu radim među mladima i jednom divnom srednjom generacijom. Već sama nominacija mi je nagrada, ništa ja više ne očekujem. To je jedan veliki kompliment za mojih više od 60 godina karijere, puno mi je srce – ispričala je Gabi Novak za N1 o nominaciji za Porin i koja je to pjesma bila zbog koje se odlučila vratiti, nakon 12 godina pauze.