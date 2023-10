The horror, the horror

Prije četiri godine određen horor film zabranjen je u Velikoj Britaniji, u Australiji je označen sotonskim djelom, a u SAD-u je redatelj Tom Six primio prijetnje smrću. To je bio drugi dio trilogije Human Centipede. Na upit zašto je trećim nastavkom pokušao snimiti „najodvratniji i najšokantniji film ikada“, Tom Six jednostavno odgovara: „Imam poriv da šokiram. Daje mi zadovoljstvo.“. BBC