Krigla virus

Internet je prepun ljudi koji tvrde kako “čarobne dijete” mogu spriječiti ili čak izliječiti rak. No, treba biti oprezan – pogrešan savjet može biti katastrofalan. Nema čvrstog dokaza da crveno meso uzrokuje rak – neke su studije pronašle slabu mogućnost da bi crveno meso moglo biti povezano s rakom debelog crijeva kod kuškaraca. S druge strane, veganska ishrana može dovesti do manjka kalcija i vitamina D u tijelu. Ideja da rak “voli” slatko te da se izgladnjivanjem može izliječiti rak veliko je pojednostavljivanje komleksne bolesti koja se različito ponaša od osobe do osobe. Pojam “superhrana” je dio marketinške strategije, ni po čemu baziran na znanosti, piše Guardian u zanimljivom članku o bolesti i ishrani, a čija je glavna ideja – previše bilo čega nije dobro.