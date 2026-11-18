Svaki put kad pljesneš, netko u Kini prijavi patent
Inovacije na vrhuncu: Kina prednjači s rekordnim brojem patentnih prijava
Globalne inovacije u 2025. godini dosegnule su vrhunac s više od 3,9 milijuna prijava patenata, što predstavlja rast od 6%. Ključni pokretač ovog trenda je Kina, koja bilježi čak 1,9 milijuna prijava i drži više od polovice ukupnog svjetskog rasta, potaknuta ulaganjima u tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Azija trenutno dominira s udjelom od 71,2% u globalnim prijavama. Dok Indija bilježi golemi skok s više od 100.000 prijava, u nekim zemljama poput SAD-a, Njemačke i Rusije zabilježen je pad. HRT