Predmeti dizajnirani za osobe s tjelesnim poteškoćama koji su postali nezamjenjivi i korisni za širu populaciju:

1. Pisaći stroj/tipkovnica: Izumitelj Pellegrino Turri 1608. stvorio je pisaći stroj kako bi olakšao pisanje za slijepe.

2. Električna četkica za zube: osmišljena kako bi pomogla je osobama s ograničenom pokretljivošću u održavanju oralne higijene.

3. Aplikacije za prepoznavanje govora: Razvijene u 1990-ima, omogućile su ljudima s poteškoćama u pisanju lakši pristup komunikaciji.

4. Fidget spinner: Izvorno namijenjen osobama s autizmom ili ADHD-om, postao je popularan kao sredstvo za smirivanje i koncentraciju.

5. Odrezani rubnjaci: Dizajnirani za korisnike invalidskih kolica, postali su korisni i drugima.

6. Savitljiva slamka za piće: Iako nije izravno namijenjena osobama s invaliditetom, pružila je olakšanje pacijentima u bolnicama.

7. Audio knjige: Razvijene kao alternativa za čitatelje s oštećenjem vida, postale su popularne kod šire populacije zbog praktičnosti.

Ove inovacije ne samo da olakšavaju život osobama s invaliditetom, već su postale neizostavan dio svakodnevnog života za mnoge ljude diljem svijeta. (N1)