Razvrstavanje po hitnosti

Najveći 3D pisač za polimere na svijetu, službenog naziva Factory of the Future 1.0, je u stanju rastaliti i precizno ispisati do 230 kilograma materijala na sat. Pisač je namijenjen brzom i održivom ispisivanju kuća, mostova, vjetroturbina, vodenih turbina, plovila ili letjelica. Stručnjaci smatraju da će donijeti revoluciju u brojne industrije. (Bug)