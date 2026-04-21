Gimbalski ratovi
Insta360 Luna postaje oštra konkurencija DJI Osmo Pocket kamericama
Na sajmu NAB u Las Vegasu, Insta360 je predstavio novu seriju kamera Luna Pro i Luna Ultra, razvijenu u suradnji s Leicom. Ovim potezom tvrtka izravno cilja na DJI-jev dominatni Osmo Pocket. Obje kamere koriste velike senzore od 1 inča i f/1.8 objektive s 10-bitnim bojama, dok model Ultra donosi dvostruku leću za vrhunske telefoto performanse. Iako detaljne specifikacije i cijene još nisu poznate, prvi snimci potvrđuju da Insta360 ozbiljno ugrožava DJI-jev segment. Rivalstvo ovih kineskih divova, koje se trenutno seli i u sudnice,mogla bi rezultirati boljom tehnologijom za sve korisnike. PetaPixel