Iako je tehnološki div Meta zbog pritiska regulatornih tijela veću pažnju posvetio sigurnosti i uveo nova pravila ponašanja na svojim društvenim platformama, novo istraživanje Tech Transparency Projecta pokazuje da su one i dalje toksične, ali i da mladima služe kao kanal za nabavku ilegalnih supstanci. Neki se profili čak, tvrde u istraživanju, bave aktivnom prodajom droge poput MDMA. Iako iz Instagrama uporno tvrde da kontroliraju i eliminiraju hashtagove kojima se spominje droga, korisnicima je dovoljno upisati termin u tražilicu (bez ‘ljestvi’) i dobit će sadržaj koji ima veze s kupnjom, prodajom i/ili konzumacijom droge. Instagram eliminira hastahove koji imaju veze s drogom, blokira takve profile i lijepi upozorenja, ali to, naprosto, nije dovoljno. Kako tvrdi, Instagram odbija poduzeti ozbiljnije korake, jer će to i njima napraviti štetu. Lider