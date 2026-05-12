Street fighter gone wrong

Na snimci se čuje kako djevojka na hrvatskom vrijeđa Filipinca i psuje dok mu upućuje udarce. On se vidljivo ne brani, dok ekipa oko nje ili snima ili daje komentare, ne miješajući se u sukob. Nacional doznaje da je djevojka rekla kako je on njoj pokušao ukrasti torbicu. Navodno se ne radi o stranom radniku, već o turistu (Index)… Snimka je podijelila javnost, iako većina na društvenim mrežama osuđuje nasilnu reakciju djevojke, ima ih koji su na njezinoj strani, bodreći je. Budući da bi se ovdje moglo raditi i o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja, za što zakon propisuje do tri godine zatvora, policija će provesti kriminalističko istraživanje ne bi li utvrdila sve detalje. Budući da je djevojka u jednom trenutku, uz brojne psovke, poručila napadnutom muškarcu: “Koga ćeš ti udarati?”, policija će morati provjeriti i je li bilo njegove odgovornosti u ovom incidentu. No, ako je i postupala u samoobrani, djevojka je u tome prilično pretjerala jer snimka jasno prikazuje kako ga mlati i nakon što je prestao pružati ikakav otpor. Index