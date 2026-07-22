Izbacite crnu kroniku i politiku i sve ok

Knjiga “Izbjegavanje vijesti” (Toff, Palmer, Nielsen) najopsežnija je analiza fenomena namjernog izbjegavanja medija, koji u Hrvatskoj obuhvaća čak 48 posto građana. Istraživanje pokazuje da vijesti najčešće izbjegavaju mladi, žene i siromašniji slojevi zbog nedostatka vremena, osjećaja nemoći pred negativnim temama te percepcije da mediji služe elitama, a ne javnosti. Na odnos prema vijestima utječu identitet, opći stav prema politici i dostupna infrastruktura. Autori poručuju da mediji moraju promijeniti pristup, ponuditi više inspirativnog sadržaja i prilagoditi se publici ako žele vratiti narušeno povjerenje. tportal, Medijska pismenost