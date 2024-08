Ipak nisam astronaut

Albert Einstein u ormaru je imao nekoliko jednakih sivih odijela da ne bi trebao trošiti mentalnu snagu na odabir što će odjenuti ujutro. Iako se iz perspektive većine ljudi može činiti da odijevanje uvijek iste kombinacije djeluje nemaštovito, pa dijelom i čudno, svijet biznisa obiluje primjerima čelnika najvećih svjetskih kompanija koji su na taj način izgradili ili barem ojačali svoj osobni brend. Dolčevite i traperice Stevea Jobsa su jedan primjer, no u njima se počeo pojavljivati tek krajem 90-ih, odbacivši siva odijela. Iako se čini jednostavno, u to je ušao vrlo studiozno i uz pomoć dizajnera. Uvjeti su bili: jednostavnost i nenametljivost, a opet različitost u odnosu na druge kolege iz IT svijeta, što se uklapalo u brendiranje Apple-a kao drugačije tvrtke. Stil odijevanja važan je aspekt neverbalne komunikacije koji može imati snažan utjecaj na poslovne odnose, tvrde i komunikacijski stručnjaci.

Rušenje ustaljenih standarda, ne samo u poslovanju, već i u poimanju poslovnog odijevanja, u budućnosti će još više uzeti maha, posebno dolaskom mlade generacije na tržište rada. Lider