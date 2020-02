Puste želje

U stvarnosti, međutim, kod 27 posto ljudi seks u prosjeku traje od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže kako im seks, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati. Kao glavne “krivce” za to navodi muškarce, premda se preuranjenom ejakulacijom smatra stanje u kojem se seksualno uzbuđenje ne može kontrolirati dulje od minute. Većina žena u studijama odgovara kako im je prekratko sve što traje kraće od pet minuta. Opširnije 24 sata