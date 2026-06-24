Dovoljno je vruće i bez vatre

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Ivanjske vatre i tradicija: Kako Hrvatska slavi rođenje sv. Ivana Krstitejla
Katolički vjernici danas, 24. lipnja, slave rođenje Svetog Ivana Krstitelja, blagdan poznat kao Ivanje. Za razliku od drugih svetaca, slavi se njegovo rođenje, što spaja kršćansku duhovnost s drevnim narodnim običajima početka ljeta. Večer uoči blagdana, diljem Hrvatske i Europe palili su se tradicionalni ivanjski krijesovi (svitnjaci). Vatra simbolizira pročišćenje i zaštitu, a običaji uključuju preskakanje plamena, pletenje vijenaca od ljekovitog bilja i umivanje jutarnjom rosom. Manifestacije u Karlovcu i Požegi i danas aktivno čuvaju ovu vrijednu nematerijalnu kulturnu baštinu koja povezuje generacije kroz pjesmu i druženje. Agroklub