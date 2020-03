Kad me pitaju je li Bog stvorio Zemlju i čovjeka, kažem im da nije, jer znamo da je čovjek nastao evolucijom, a da je Zemlja stvorena iz zvjezdane prašine – priča fizičar Ivica Puljak u vrlo zanimljivom intervjuu Novom listu o tome kako obilazi škole i vrtiće po Hrvatskoj i drži predavanja. O postanku svemira kaže da su “izmjerili trenutak kad je Svemir bio star milijuntni dio milijuntnog dijela jedne sekunde. Od tog trenutka do danas, 14 milijardi godina kasnije, konceptualno znamo sve što se događalo. Ono što ne znamo je od nula do milijuntnog dijela milijuntnog dijela jedne sekunde i tu je svašta moguće, ali su vjerojatnije hipoteze utemeljene na dosadašnjem znanju… Najveći dio znanstvenika koji se time bave misle da je Svemir nastao slučajno i iz ničega”.