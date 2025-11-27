Kad Locke upozna algoritam, a Mill skrolanje do besvijesti
Izazovi liberalizma (III): Što bi klasični teoretičari rekli danas?
Karlo Jurak u trećem tekstu o liberalizmu ispituje što klasični liberalni mislioci mogu ponuditi suvremenim raspravama o krizi liberalnog poretka. Kroz ontološke, antropološke i etičke temelje liberalizma naglašava se skromna, empirijska slika čovjeka, važnost autonomije, kooperacije i moralnih vrlina. Iz toga proizlaze političke i ekonomske implikacije poput ograničene vlasti, pluralizma institucija i slobodnog tržišta utemeljenog na vrlinama. Zaključno, liberalizam 21. stoljeća treba obnoviti svoju jezgru – realizam o ljudskoj prirodi, etičku disciplinu, institucionalni balans i moralnu ekonomiju – kako bi ostao relevantan unatoč tehnološkim i političkim izazovima. Arhivanalitika