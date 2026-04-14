Domoljublje na daljinski upravljač
Što su zapravo suverenisti: Ideolozi čvrstih granica ili politički kameleoni?
Najopćenitije, “suverenizam” bi trebao označavati ideju da se što više odluka donosi na razini nacionalne, suverene države i da ona što manje ovisi o drugima, dočim bi “globalizam” značio više prebacivanja ovlasti na nadnacionalne institucije i međunarodne asocijacije. Trump je godinama slovio kao prvo lice “suverenizma” (“America first”) i praktički uzor svim “suverenistima” diljem svijeta. No, kao baštinik Reaganove politike, koji je bio nesumnjivi globalist, Karlo Jurak za Index to objašnjava ovako: u jednom trenutku interesima američkog nacionalizma odgovarala je globalizacija, dok je SAD bio pobjednik u njoj, a kada se to prestalo događati, u korist Kine, isti američki nacionalisti postali su “suverenisti”. Dok su europske suverenističke opcije svoj uzor imale u povratku Trumpa, one su najčešće kritizirale EU, lavirale su između naglaska na “fiskalnom domoljublju” i protivile se migracijama. U Hrvatskoj je “suverenizam” usmjeren prvenstveno ni prema kome drugome nego prema Beogradu i nepostojećoj bivšoj državi…