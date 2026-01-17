Budite skeptici, ali ne i cinici
Make skepticizam great again: Problem nije manjak znanja, nego višak lažne sigurnosti
Tekst Karla Juraka za Ekonomski lab kritizira suvremenu opsesiju sigurnim prognozama i brzim sudovima u politici, znanosti i javnom prostoru, uz istodobno potiskivanje sumnje i neizvjesnosti. Kazuje da živimo u vremenu „epistemološke arogancije“, potaknute eho-komorama i algoritmima, u kojem je neznanje društveno neprihvatljivo. Pozivajući se na Davida Humea i antičke skeptike, zagovara obnovu skepticizma i epoché-a – suzdržavanja od konačnih sudova – kao intelektualne i etičke vrline. Skepticizam se ne shvaća kao poricanje znanja, nego kao nužna disciplina mišljenja u uvjetima krize, neizvjesnosti i „krajnje nevjerojatnog“.