Izbor iz prve lige: Naslovi koji su dokazali da fantastika može biti vrhunska literatura - Monitor.hr
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Doktorirali na fantasyju

Izbor iz prve lige: Naslovi koji su dokazali da fantastika može biti vrhunska literatura

  • The Lies of Locke Lamora: Oceanovih 11 u fantasy Veneciji – pljačka bogatih, ali bez previše suosjećanja za sirotinju.
  • The NeverEnding Story: Slojevita priča u priči o spašavanju Mašte od Ništavila, znatno dublja od poznatog filma.
  • The Blade Itself: Mračni svijet u kojem su svi glavni likovi moralno upitni tipovi, od mučitelja do ubojica.
  • A Wizard of Earthsea: Upečatljiv otočni svijet zmajeva i čarobnjaka koji osvaja detaljnom geografijom i tečnom prozom.
  • Assassin’s Apprentice: Kraljevo kopile uči zanat plaćenog ubojice u djelu koje je uspješno izokrenulo stare žanrovske klišeje.
  • Gardens of the Moon: Težak, ali fascinantan uvod u iznimno kompleksnu i masivnu vojnu sagu o moćnom carstvu.
  • A Storm of Swords: Vrhunac Igre prijestolja – emocionalni tornado prepun legendarnih bitaka i šokantnih izdaja.
  • The Shadow Rising: Rijedak nastavak iz golemog serijala koji zadržava dinamičan tempo i učinkovito gura radnju naprijed.
  • Oathbringer: Monumentalni ep od 1200 stranica o ratu na olujnom planetu koji ne troši uzalud niti jednu riječ.
  • The Hobbit: Bezvremenski, topao klasik prepun avanture koji se čita poput ugodne priče za laku noć.

Collider


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20.07.2024. (13:00)

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Rebecca Yarros novi je hit: telepatski zmajevi, magija i vruće scene seksa

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25.04.2023. (12:00)

Are you Sirius?

Fantastično, a naše: šetnja kroz hrvatski fantasy i znanstvenu fantastiku

Tekst star 10 godina, ali dovoljno zanimljiv za podijeliti: Smatra se kako se prvi elementi znanstvene fantastike ili fantasyja mogu u našoj književnosti naći oko Prvog svjetskog rata pa se tu spominju Začarano ogledalo Frana Galovića, Crveni ocean Marije Jurić Zagorke te Crveni tank Vladimira Nazora. Općenito se smatra kako je prvi pravi hrvatski znanstvenofantastični roman Na Pacifiku god. 2255. Milana Šufflaya, objavljen 1924. pod pseudonimom Eamon O’Leigh. Od tada pa nadalje bilježi se konstantna aktivnost domaćih autora u žanru znanstvene fantastike kroz tridesete i četrdesete godine. Godine 1976. počinje izlaziti časopis za znanstvenu fantastiku Sirius, koji pruža domaćim autorima priliku da budu objavljeni pored svjetskih žanrovskih velikana. Scena po pitanju časopisa danas nije posebno jaka, pojavio se zato niz zbirki koje redovito izlaze jednom godišnje i koje predstavljaju glavninu domaće znanstvenofantastične i fantasy produkcije. GKR