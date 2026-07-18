Doktorirali na fantasyju

Priča Rebecce Yaross zbiva se u fiktivnom kraljevstvu Navarre uspostavljenom prije 600 godina kad su se ujedinili zmajevi i odabrani jahači kako bi se zaštitili od neprijateljskog Poromiela koji također ima jahače, ali slabijih grifona. Kad se zmaj i jahač združe u vezu koju može prekinuti samo smrt, magija iz zmaja prelazi u jahača koji razvija moćnu sposobnost, insignij. Jahači oba spola ravnopravno se treniraju u vojnom učilištu Basgiath koje, osim Kvadranta jahača, čine još tri: pisara, iscjelitelja i pješaka. Žanr je vaš ili nije, ali treba napomenuti da je Rebecca Yarros odlično osmislila fantastični dio pripovijesti, a ljubavne scene začinila je vrućim, detaljno i jako dobro opisanim prizorima seksa. Pored toga i “Četvrto krilo” i “Željezni plamen” vješto su napisani: junaci su dobro razrađeni i uvjerljivi, čitatelj će se za mnoge emotivno vezati, Yarros je iznimno duhovita, a ne znam tko nakon ovoga ne bi želio imati zmaja i spašavati svijet od zla. Kažu Najbolje knjige