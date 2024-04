Bez birokracije se ni na praznik demokracije ne može

Da rezimiramo, na temelju ovako razmotrenih anketnih podataka, nije nerazumno očekivati da HDZ i partneri mogu osvojiti nešto preko 60 mandata (ne računajući mandate iz inozemstva), a SDP i partneri oko 45 mandata, dok Možemo, Most i Domovinski pokret mogu svaki očekivati broj mandata koji se kreće u rasponu od 8-12. Ono što možemo pretpostaviti jest da će predsjednik Milanović pokušati proces određivanja mandatara oduljiti ako procijeni da postoji šansa da SDP s partnerima, uz suradnju s drugim strankama, okupi većinu. Iz Možemo su već rekli da ne misle biti dio izvršne vlasti ako u njoj budu stranke desno od centra, no da bi ipak digli ruku za vladu koja ne bi bila HDZ-ova. Također, Domovinski pokret je kategorički isključio suradnju sa SDSS-om te s Možemo, no ostavio je mogućnost podržavanja i vlade predvođene HDZ-om i one predvođene SDP-om. Višeslav Raos za tportal.