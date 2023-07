Ja zeleni građanin

A Greta Thurnberg je malo opakija i spušta G7 skupini koja zadivljeno gleda akrobacije aviona prije ručka na kojem će sigurno jesti kravlji odrezak i jastoge (dok ona preko Atlantika putuje na jedra).

The climate and ecological crisis is rapidly escalating. G7 spends fantasy amounts on fossil fuels as CO2 emissions are forecast for 2nd biggest annual rise ever.

This calls for steak-and-lobster-BBQ-celebration while jet planes perform aerobatics in the sky above the G7 resort! pic.twitter.com/iAKEit9aCB

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 13, 2021