Bizarno je slušati Donalda Trumpa. Gotovo sve što kaže o sebi je pretjerano, zbunjujuće, lažno ili neka kombinacija ovo troje… Moguće je da je on fenomen koji ima fanove bez obzira na sve. Ali vjerojatnije je da je on postao i ostao uspješan jer su temeljna društvena pitanja to omogućila – komentira Larry Beinhart za al Jazeeru.