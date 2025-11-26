U labu dvostruka spirala, izvan laba dvostruki standardi

Znanstvenici su to otkrili zahvaljujući uzorcima DNK iz kostiju i zuba osoba koje su živjeli prije 34 tisuće godina na lokacijama zapadne Europe i Azije. Drevne genome usporedili su s modernim uzrocima DNK iz britanske Biobanke, kako bi utvrdili promjene koje su se dogodile s vremenom. Znanstvenici su utvrdili da se prije oko 5000 godina dogodila važna migracija ljudi. Stočari naroda Jamnaja preselili su se u zapadnu Europu iz područja današnje Ukrajine i južne Rusije, noseći sa sobom genetičke karakteristike koje su im tada bile korisne, štiteći ih od infekcija od ovaca i stoke. Kako su se sanitarni uvjeti kroz tisućljeća poboljšavali, te iste genetičke varijante povećale su rizik od obolijevanja od MS-a. Osim toga, istraživanje donosi i zanimljive zaključke o drugim karakteristikama Europljana. Jamnaje su bili genetički visoki pa su i današnji ljudi na sjeveru Europe viši nego na jugu, gdje živi visok udio potomaka neolitičkih poljoprivrednika koji su bili niski. Istočni Europljani imaju povećani genetički rizik od obolijevanja od Alzheimerove bolesti i dijabetesa tipa 2, a otkrili su i da se tolerancija na laktozu pojavila u Europi prije oko 6000 godina. (Tportal)