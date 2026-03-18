Nema više slijepih puteva za kromosome
Ruđerovci otkrili stanični “vučni servis”: Mehanizam koji spašava genetsku stabilnost
Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković otkrili su ključni mehanizam kojim stanica ispravlja opasne pogreške tijekom diobe. Kada kromosom završi u “slijepom kutu” diobenog vretena, stanica reorganizira i izdužuje cijeli aparat kako bi mu otvorila put prema pravilnoj raspodjeli. Ovo je važno jer nudi novo objašnjenje genetske stabilnosti i otkriva zašto su tumorske stanice, kod kojih je ovaj proces sporiji i manje učinkovit, sklonije kobnim mutacijama. Otkriće objavljeno u Nature Communications dokazuje da preciznost diobe ovisi o dinamičnoj prilagodbi stanice, a ne samo o početnoj sreći. HRT