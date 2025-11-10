Otkrio tajnu života, ali nikad nije naučio šutjeti
Preminuo James D. Watson: Čovjek koji je otkrio DNK
Američki biolog koji je 1953. s Francisom Crickom otkrio dvostruku spiralnu strukturu DNK i time postavio temelje moderne genetike, umro je u 97. godini. Dobitnik Nobelove nagrade, Watson je bio briljantan, ali i kontroverzan – poznat po uvredljivim izjavama o rasi, spolu i genetici koje su mu donijele osude i gubitak titula. Unatoč svemu, ostaje simbol jedne od najvećih znanstvenih revolucija 20. stoljeća – i podsjetnik da genijalnost ne jamči mudrost. tportal