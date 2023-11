Život u vlastitom oblaku

Društvene mreže, kao i komercijalni mediji, osim što publici nastoje pružiti sadržaje koji ih zanimaju, sve čine da svijet prilagode onoj slici svijeta koju njihova publika ima u glavi. Pa će vam onda, ukoliko vjerujete u zavjere masonstva, svjetskog židovstva i američkih bankara protiv nedužne arapske sirotinje, kojoj su pridruženi i svi muslimani svijeta, pred oči prema fejsbučkom algoritmu izlaziti upravo takvi sadržaji koji će potvrđivati faktičnu istinitost onoga u što vjerujete. Onom, pak, tko vjeruje u nešto što je suprotno tome, premda je jednako ludo kao i to vaše, izlazit će pred oči sve što on poželi. Pritom, ni vi, ni on, nećete biti svjesni da se vaši sadržaji razlikuju, i da je cijeli Facebook poput vijesti Televizije Tirana iz onoga starog jugoslavenskog vica: kako počinje dnevnik na Televiziji Tirana? Počinje s dobra vam večer, druže Enveru Hoxha, kaže Miljenko Jergović.