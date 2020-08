Vratilo se na "kruha i igara"

Čitam različite izvore, ponajviše one koji su provjereni; na isti način postupam sa statističkim izvorima; nikome ništa ne vjerujem osim samome sebi, a i to samo privremeno i uz uvjet da sam se uznojio na putu do zaključka. Općenito, korisno je vlastite stavove vrednovati u svjetlu energije (i vremena) koje smo uložili na putu do formiranja stava. Nadalje, živo mi se fućka što sam prije mislio. Nastojim „ubiti“ sidrenje odnosno ovisnost o vlastitim početnim uvjerenjima i preuranjenim zaključcima kojima smo svi skloni. Piše Velimir Šonje za Ekonomski lab