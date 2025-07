Povijesni bolničar

U međuvremenu, kao što znamo, Hrvatska je ušla u Europsku uniju, a Penavina profašistička stranka u hrvatsku vladu. Ivan Penava, kao Plenkovićev Vice Vukojević (svojevremeno na čelu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava), radit će to isto, a sva je prilika i da ga pamet u tome neće ometati. Umjesto umanjivanja žrtava fašističkog terora, fokus će biti stavljen na uvećavanje žrtava komunističkog režima, no to su tek sitne taktičke razlike u okviru jedinstvene strategije. Nema dakle pomaka: bauk komunizma kruži Hrvatskom već tri i pol desetljeća i nikako da napusti ove krajeve. A kako retroaktivni obračun s Crvenom Nemani (utoliko žešći što ova prijeti i reži iz veće vremenske udaljenosti) bez iznimke svjedoči o fašistoidnim težnjama predvodnika borbe, osnivanje Povjerenstva možemo shvatiti isključivo kao formaliziranje jednog kontinuiteta. Viktor Ivančić za Novosti.