Jergović: Mi gradimo prugu, pruga gradi nas – Istina i mit o radnim akcijama

Stvar koja mi smeta kod hrvatskih nacionalista je licemjerje. Odnosno, primjena dvostrukih kriterija kada su u pitanju događaji i pojmovi iz prošlosti, ali i sadašnjosti. Tako sve one koji u borbi za ostvarenje političkih ciljeva koriste metode kao što su otmice aviona, trovanja vodovoda i ubijanja neistomišljenika, bez ikakvog problema i bez imalo razumijevanja za njihov idealizam, nazivaju teroristima, ali kada su to isto (svojevremeno) činili Hrvati, onda je to bio čin patriotizma. A oni koji su se time bavili nisu bili teroristi, nego nacionalni heroji – piše Hrvoje Klasić za Net.hr.