Potres je dio spike

U svom širem (i sve širem) smislu pornografija je raspojasano, javno izlaganje stvari, postupaka i misli koje, ako se baš i pojave, treba prikrivati i odsustvo bilo kakvog stida zbog tog izlaganja, kompenzirano novčanom protivvrednošću u standardnom srpskom rasponu od sendviča do ferarija. Eto, tako vam je to, a vi to bojkotujte – lijepo definira mister Svetislav Basara srpsku, ali i širu političku pornografiju, koja ponajviše na vidjelo izađe u vrijeme izbora.