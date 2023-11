Potezi naročitih geostratega

Ruka koju je Šimonović digao za rat, a koju su podupirali Plenković i Grlić Radman, nije glasala samo za rat u Gazi. To je ruka za rat, gdje god i posvuda, koji će se, zasad samo na riječima i gestama, voditi između vatrenih pobornika Izraela i vatrenih pobornika Palestine. Ili, da budemo još jasniji, između onih koji su za Ameriku i onih koji su za islam. Šimonović je, možda, daleko, a možda pati od kratkovidosti, ali netko mu je mogao dojaviti. Šimonović, možda, ne zna da u Bosni žive muslimani, mnogo njih, ali i to mu je netko mogao reći. Recimo, Grlić Radman, on zna. Također mu je netko mogao reći da se među tim svijetom u Bosni, te u Srbiji i Crnoj Gori, razvila vrlo snažna identifikacija s muslimanima u Gazi. Netko tko se bavi diplomacijom, kao ni netko tko se bavi politikom, ili, recimo, netko tko se bavi ljudskom psihologijom, neće na tako snažnu identifikaciju odgovarati još snažnijom identifikacijom s onima koji ubijaju muslimane po Gazi. Nije slabost, nego je mudrost ostati suzdržan. Miljenko Jergović za svoju stranicu.