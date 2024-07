Kako je televizija utjecala na sport

Teniske loptice zapravo su dugo bile crno-bijele, no to se promijenilo 60-ih godina prošlog stoljeća s pojavom televizije u boji. Gledatelji su u televizijskom prijenosu uživo imali poteškoća s praćenjem loptica, zbog čega su producenti tražili način kako bi poboljšali gledateljsko iskustvo. Jedan od prijedloga je došao upravo od tada mladog zaposlenika BBC-a Davida Attenborougha, koji je prepoznao kako bi upravo promjena boje loptica bitno utjecala na to. Žute loptice službeno se koriste od 1972. godine, a u Wimbledonu, zbog kojeg se i počela razmatrati ta opcija, one su uvedene tek 1986. godine. AP