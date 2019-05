Jurica Pavičić: Politički provokativna korejska crna komedija ‘Parazit’ zasluženo je pobijedila u Cannesu

Film Parasite o obitelji siromaha koja se postupno infiltrira i preuzme kućanstvo bogatog vlasnika IT tvrtke zasluženo je ponijela festivalsku nagradu. Riječ je o filmu koji je tijekom canneskih dvanaest dana pobudio najviše reakcija, najviše smijeha i aplauza, o filmu koji ima i nemali komercijalni potencijal, a kao plus mu treba dodati i to što je politički provokativan. Redatelj filma Bong Joon-ho i dosad je imao izvanrednih filmova, poput “Snowpiercera” i “Sjećanja na umorstvo” – piše Jurica Pavičić o nagrađenima u Cannesu.