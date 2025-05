Francuska rivijera, crveni tepih i Wes Anderson – tko još misli na plažu?

Filmski festival u Cannesu 2025. već je počeo, a 78. izdanje donosi pregršt uzbudljivih premijera. U službenoj konkurenciji ističu se Sentimental Value Joachima Triera, Eddington Arija Astera s Pedrom Pascalom i The Phoenician Scheme Wesa Andersona. Tu su i The History of Sound s Paulom Mescalom i Joshom O’Connorom te Linklaterov Nouvelle Vague. Izvan konkurencije prikazuje se Mission: Impossible – The Final Reckoning. U sekciji Un Certain Regard debitiraju Harris Dickinson s filmom Urchin i Scarlett Johansson s Eleanor the Great. Festival traje do 24. svibnja. Journal

