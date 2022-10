Novi prostori za igru

Nije sporno da grad Zagreb treba imati ozbiljan i moderan stadion, jer ga danas ima svaki grad koji imalo do sebe drži. Tko će ga graditi? Oni kojima treba. Grad, Dinamo, HNS, kreditori, investitori — ima ih dovoljno. Taj stadion treba biti na raspolaganju i reprezentaciji i Dinamu i ostalim gradskim potrebama i treba biti na jedinom logičnom mjestu: u Maksimiru. Ništa manje hitno od izgradnje stadiona u Zagrebu nije ni pitanje rekonstrukcije Poljuda. I to ne kozmetičkog, nego ozbiljnog, strukturnog projekta. Iako se već po običaju, kad god se spomene ulaganje u sportske objekte, javnim prostorom razvlače populističke paralele o vrtićima, bolnicama, potresima, sport nije kriv što ‘curi’ na drugim stranama. Sport nije kriv što se ne grade vrtići, što bolnice propadaju, što Banovina nije obnovljena. Jedno s drugim nema nikakve uzročno-posljedične veze. A ako je netko ovu zemlju zadužio i ako je netko od ove zemlje nešto zaslužio onda je to sport. I sportaši. Bernard Jurišić za Telesport.